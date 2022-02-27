США готовы отправить в Украину экспертов по расследованию военных преступлений – Венедиктова

Венедиктова: Преступления агрессора должны быть обязательно наказаны, и мировые знания и опыт для этой задачи очень важны Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Об этом 26 февраля в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова после онлайн-встречи с представителями управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента США.

"Нам сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге. Преступления агрессора должны быть обязательно наказаны, и мировые знания и опыт для этой задачи очень важны", – подчеркнула она.

По ее словам, Украина с помощью американских специалистов сможет сделать больше для привлечения к ответственности военных преступников.