То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе, тянет на международный трибунал – Зеленский

"Электростанции, больницы, детские сады, жилые дома – все под ударами ежедневно. То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем. И этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники", – сказал глава государства.

Он также отметил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что США готовы отправить в Украину команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.