В Днепре полицейские задержали пророссийских диверсантов

В ночь с 26-го на 27 февраля правоохранители задержали пять участников диверсионной группы, среди которых четыре мужчины и женщина. Их личности установлены – все они уроженцы Донецкой области. Один из задержанных – мужчина 27 лет – был ранее судим.
Диверсантов удалось установить во время проверки информации от граждан о подозрительных жителях, которые с декабря прошлого года проживали в городе Днепр.
У диверсантов изъяли карты с обозначением украинских военных объектов, два пистолета, спецоборудование, черновые записи, подозрительную переписку, футболки с символикой так называемых "ДНР" и другие вещественные доказательства.
В целом ситуация в области стабильная и контролируемая, подчеркивают полицейские.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.