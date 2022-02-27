В Днепре полицейские задержали пророссийских диверсантов

В ночь с 26-го на 27 февраля правоохранители задержали пять участников диверсионной группы, среди которых четыре мужчины и женщина. Их личности установлены – все они уроженцы Донецкой области. Один из задержанных – мужчина 27 лет – был ранее судим.

Диверсантов удалось установить во время проверки информации от граждан о подозрительных жителях, которые с декабря прошлого года проживали в городе Днепр.

У диверсантов изъяли карты с обозначением украинских военных объектов, два пистолета, спецоборудование, черновые записи, подозрительную переписку, футболки с символикой так называемых "ДНР" и другие вещественные доказательства.

В целом ситуация в области стабильная и контролируемая, подчеркивают полицейские.