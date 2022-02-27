Ирпень удалось отбить от российских оккупантов – мэр

"Сегодня в Ирпень зашли со стороны Бучи танки. Мы с парнями их отбили. Большое спасибо", – говорится мэр.

Жителей города Маркушин призвал находиться дома, не выходить на улицу, так как часто проходят обстрелы.

"Ирпень мы держим, подошло подкрепление. У тех, у кого нет еды... У нас есть те, кто имеют инвалидность, есть бабушки пожилого возраста, которые не могут дойти. Пожалуйста, соседи, помогайте. Надо всем объединяться", – сказал он.

Мэр города подчеркнул, что на его Facebook опубликованы телефоны, куда можно позвонить в случае, если у жителей нет еды:

0680437205 – оперативный штаб;

0632383645 – для тех, кто готов помогать;

0672639619 – тем, кому нужна помощь.

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