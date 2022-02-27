"Детектор медіа" собирает "доску позора" поддержавших российскую агрессию. В списке Кива, Монтян, Мураев

"Россия напала на Украину. В такие кризисные моменты проявляется подлинная сущность людей. Важно, чтобы после нашей победы мы знали, кто из украинских публичных людей – политиков, общественных деятелей, политических комментаторов – поддержал агрессию. Для этого "Детектор медіа" собирает "доску позора". Список последних высказываний людей, которым после этого светит только одно место. И это не выборные должности или ток-шоу", – отметили журналисты.
Они добавили, что многие деятели и медийщики, которых ранее идентифицировали как пророссийских, изменили риторику и публично поддерживают Украину.
"Мы не беремся оценивать, насколько искренни эти люди в своем изменении взглядов, но считаем, что в ситуации, когда Украину атакует военная мощь России, все, кто становится на нашу сторону, – наши", – сказано в публикации.
За антиукраинские высказывания в список включили экс-нардепа Евгения Мураева. 24 февраля он написал в Facebook: "Все эти годы наша власть жила войной, строила вокруг нее всю свою политику, и теперь война на пороге у каждого из нас. Это последствия неправильных и глупых решений, которые всем придется расхлебывать".
"Никакого осуждения или даже упоминания о России", – подчеркнули в "Детектор медіа".
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 23 февраля, накануне вторжения РФ в Украину, разместил в Facebook видео, в котором призвал президента России Владимира Путина освободить Украину.
"После этого в своем Telegram-канале постоянно радуется "успехам" агрессора. Еще до начала боевых действий Кива объявил, что он в Испании не планирует возвращаться. Сомнительно, что в тамошнем парламенте у Кивы есть перспективы. Плохая новость для него: Испания выдает преступников Украине", – заявили журналисты.
В "доску позора" уже включили телеведущего Дмитрия Спивака, нардепов от ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Вадима Рабиновича, адвокат Татьяна Монтян, нардеп Харьковского горсовета от ОПЗЖ Денис Невядомский, бывший нардеп Анна Герман, ведущая блога "Страны" Олеся Медведева.
"Невядомский фактически призвал Украину сдаться: отказаться от НАТО, признать самопровозглашенные республики на оккупированной Россией территории, установить с ними дипломатические отношения", – пишет издание.
"Доска позора" обновляется.
"Если видите в соцсетях, онлайн-эфире или в других местах выступления украинских публичных людей, вставших на сторону Путина, присылайте ссылку нам", – добавили журналисты.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.