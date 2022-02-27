"Детектор медіа" собирает "доску позора" поддержавших российскую агрессию. В списке Кива, Монтян, Мураев

"Россия напала на Украину. В такие кризисные моменты проявляется подлинная сущность людей. Важно, чтобы после нашей победы мы знали, кто из украинских публичных людей – политиков, общественных деятелей, политических комментаторов – поддержал агрессию. Для этого "Детектор медіа" собирает "доску позора". Список последних высказываний людей, которым после этого светит только одно место. И это не выборные должности или ток-шоу", – отметили журналисты.

Они добавили, что многие деятели и медийщики, которых ранее идентифицировали как пророссийских, изменили риторику и публично поддерживают Украину.

"Мы не беремся оценивать, насколько искренни эти люди в своем изменении взглядов, но считаем, что в ситуации, когда Украину атакует военная мощь России, все, кто становится на нашу сторону, – наши", – сказано в публикации.

За антиукраинские высказывания в список включили экс-нардепа Евгения Мураева. 24 февраля он написал в Facebook: "Все эти годы наша власть жила войной, строила вокруг нее всю свою политику, и теперь война на пороге у каждого из нас. Это последствия неправильных и глупых решений, которые всем придется расхлебывать".

"Никакого осуждения или даже упоминания о России", – подчеркнули в "Детектор медіа".

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 23 февраля, накануне вторжения РФ в Украину, разместил в Facebook видео, в котором призвал президента России Владимира Путина освободить Украину.

"После этого в своем Telegram-канале постоянно радуется "успехам" агрессора. Еще до начала боевых действий Кива объявил, что он в Испании не планирует возвращаться. Сомнительно, что в тамошнем парламенте у Кивы есть перспективы. Плохая новость для него: Испания выдает преступников Украине", – заявили журналисты.

В "доску позора" уже включили телеведущего Дмитрия Спивака, нардепов от ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Вадима Рабиновича, адвокат Татьяна Монтян, нардеп Харьковского горсовета от ОПЗЖ Денис Невядомский, бывший нардеп Анна Герман, ведущая блога "Страны" Олеся Медведева.

"Невядомский фактически призвал Украину сдаться: отказаться от НАТО, признать самопровозглашенные республики на оккупированной Россией территории, установить с ними дипломатические отношения", – пишет издание.

"Доска позора" обновляется.

"Если видите в соцсетях, онлайн-эфире или в других местах выступления украинских публичных людей, вставших на сторону Путина, присылайте ссылку нам", – добавили журналисты.