ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Совбезе ООН по приглашению РФ выступила Монтян. Она озвучила тезисы российской пропаганды

Монтян выступила в Совбезе ООН по приглашению России
Монтян выступила в Совбезе ООН по приглашению России
Скриншот: in time Ukraine / YouTube

На заседании Совета Безопасности ООН 17 февраля по приглашению России, которая председательствует в Совбезе, по видеосвязи выступила адвокат Татьяна Монтян, известная пророссийскими взглядами. Трансляцию вел YouTube-канал in time Ukraine.

Монтян на заседании российский представитель назвал "украинской активисткой гражданского общества".

Украинское издание "Детектор медиа" проанализировало выступление Монтян и отметило, что она повторила ряд тезисов, которые распространяет российская пропаганда. В частности, о том, что Украина якобы не собирается выполнять Минские соглашения и хочет вернуть оккупированные территории силовым путем; что Украина является "колонией коллективного Запада"; о якобы произошедшем в Украине в 2014 году госперевороте; о том, что "люди, которые не собираются в Европу, в НАТО, которые против госпереворота, которые хотят жить в мире и дружбе с Россией и со всеми остальными странами, не то что абсолютно не представлены в украинской политике – они преследуются в уголовном порядке". Также выступающая назвала украинские власти "киевским режимом" и призвала Запад "заставить" Украину выполнить Минские соглашения.

"Детектор медиа" пишет, что похожие тезисы фиксирует в пророссийских Telegram-каналах и в сообщениях сторонников Кремля в социальных сетях в последние недели.

В соцсетях обсуждают выступление Монтян в Совбезе.

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность", бывший член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook назвала Монтян "украинофобкой и провокаторшей" и напомнила, что гибридная война РФ против Украины продолжается.

"Выступающие послы благодарят "общественную активистку" Монтян за информацию. У меня вопрос к нашим дипломатам: как заблокировать подобные провокации? Почему мы не включили родителей детей из обстрелянных сегодня школ и садика?" – написала она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/videos/553830955584024/

Нардеп призвала Совет нацбезопасности и обороны и Службу безопасности Украины "немедленно отреагировать".

"СНБО и СБУ должны немедленно отреагировать на гибридное оружие, примененное против Украины на самой высокой международной площадке – в Совбезе ООН, где украинофобка Монтян лгала на весь мир о "преступлениях ВСУ", "убийствах фашистами жителей Донбасса", – написала она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4819535044800937

Журналист Алексей Братущак заявил в Facebook, что Монтян "озвучивала российскую методичку".

"Узнаете эту "украинскую активистку гражданского общества", которая представляет Украину на заседании Совбеза ООН? Так ее представил председательствующий – представитель России. Это же Татьяна Монтян. Та, которая свободно ездит на оккупированные территории. И вот она сейчас будет выражать "нашу" позицию по выполнению Минских договоренностей", – написал он.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/5457859937576888

Бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин заявил в Facebook, что выступление Монтян подтверждает, что она – агент российских спецслужб.

"Мне кажется, хорошо, что она выступила. Во-первых, это подтверждает тот факт, что она является агентом ФСБ. Во-вторых, это подтверждает тот факт, что в Украине такая свобода слова, что агенты ФСБ (включая [Руслана] Коцабу) не сидят на подвалах, а выступают в ООН. Что-то я не видел россиян, выступающих против российской агрессии. В-третьих, это доказывает тот факт, что Совбез ООН превратился в максимально маргинализированное место руками России... Вы бы еще шамана Габышева туда притащили "Путина изгонять", – написал он.

https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/5056661901051818

Спикер бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган считает, что выступление Монтян может быть квалифицировано как госизмена.

"СБУ уже в поисках Монтян после ее участия в заседании Совбеза ООН со стороны России?" – написала она, прикрепив к посту текст ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/7059384667468330

Украинский журналист и писатель, бывший узник террористов "ДНР" Станислав Асеев считает, что Украина на слова Монтян должна была рассказать о преступлениях РФ на Донбассе, в частности – о подпольной тюрьме "Изоляция".

"Казалось бы, восьмой год в оккупации существует концлагерь. Десятки показаний о пытках, зафиксированные в отчетах ООН. Фото территории и орудия пыток. Главный палач концлагеря, который сидит у вас под замком и рассказывает, как в подвалах Донецка бросают провода на член. И все это происходит не когда-то, а прямо сейчас. И вот беспрецедентное обострение в мире из-за России. Заседание Совета Безопасности ООН – и ни слова об этом в ответ на спич товарища Монтян об украинских фашистах, которые убивают "народ Донбасса". Вместо этого – цитата Евтушенко от господина [постпреда Украины при ООН Сергея] Кислицы, к которому несколько месяцев назад я лично приезжал на встречу в Нью-Йорке по вопросу пыток. И это в то время, когда так важно показать всему миру, чем есть Россия и кто здесь на самом деле фашист. И что печальнее – в то время, когда нас действительно все слушают", – заявил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492592118944531&id=100045812423185

Контекст:

Монтян включена в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов", "антиукраинский пропагандист", "провокатор", а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины". По данным центра, она оказывает помощь боевикам и террористам, в том числе и юридическую, и "участвует в согласованных с боевиками информационных операциях против Украины".

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, Ирина Геращенко, Совет Безопасности ООН, российская пропаганда, Татьяна Монтян, Сергей Кислица, российская агрессия, война в Украине, Лариса Сарган, Алексей Братущак, ОРДЛО, Станислав Асеев, Дмитрий Золотухин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
Жена Скичко Юрушева сообщила о беременности
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
  "Я вижу эти слезы". 33-летний Dantes публично заявил о готовности стать отцом
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
  Дочь судьи шоу "Рассмеши комика" Ткача выиграла на проекте 50 тыс. грн
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Думали, только Янукович сидит на золотых унитазах, а при Зеленском всем пришлось пересесть". Савченко возмутили цены на запчасти к унитазу
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
"Аж холод по спине!" Мама Наташи Королевой накричала на нее во время исполнения украинской песни
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
Мать годовалой дочери Сенцова: Пригласил ли он нас на показ? О чем вы? Он даже не вспомнил об Эмме в ее первый день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (292482)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (135374)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (75099)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (41618)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (32490)
6
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (31062)
7
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (29859)
8
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике (28254)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS