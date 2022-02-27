Арестович: Противник деморализован, он не предпринимает активных наступательных действий

"Противник деморализован, он не предпринимает активных наступательных действий. С утра были две попытки, небольшое скопление противника – порядка 8–12 автомобилей – пытались пройти вглубь Харькова. Их окружили и сейчас уже половину уничтожили. Не верьте вбросам, что Харьков атакуют, Харьков пал и так далее. Харьковчане держат оборону и исправно уничтожают врага", – сказал он.

По словам Арестовича, украинские войска отбили попытку оккупантов продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля, Ирпеня Киевской области.

"После попадания под мощный артиллерийский ракетный удар Вооруженных сил Украины противник дезорганизован", – добавил советник главы ОПУ.

ВСУ контролируют ситуацию, уничтожают российских захватчиков.

Российские оккупационные войска за время вторжения в Украину потеряли около 4,3 тыс. человек убитыми. Об этом 27 февраля сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.