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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили Волноваху, но ситуация в городе тяжелая – облгосадминистрация

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Артобстрелы в Волновахе не прекращаются второй день
Артобстрелы в Волновахе не прекращаются второй день
Фото: Тетяна Ігнатченко / Facebook

Вооруженные силы Украины отбили город Волноваха Донецкой области от нападения российских оккупантов. Об этом сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook.

"27 февраля. 12.50. Волноваха наша. Но ситуация в городе очень тяжелая. Артобстрелы не прекращаются второй день. И в эти минуты тоже готовят. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три – пять метров", – сообщила она.

По словам Игнатченко, в городе уже несколько дней нет воды, электричества и газа. Также нет возможности завезти продукты.

"У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но "скорые" не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находится 11 раненых. Больница тоже пострадала – рашисты попали в здание лор-отделения. К работе готова и ГСЧС, но опять-таки, выехать не может. Город практически заблокирован российскими военными", – добавила она.

Игнатченко подчеркнула, что местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы, оперативно начать действовать.

"Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам. Сколько погибших, у меня пока нет информации", – подытожила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1798885030307738&id=100005587749108

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей1,1 тыс. получили ранения. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, Донецкая ОГА, Волноваха, ВСУ
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