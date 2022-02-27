ВСУ отбили Волноваху, но ситуация в городе тяжелая – облгосадминистрация

Артобстрелы в Волновахе не прекращаются второй день Фото: Тетяна Ігнатченко / Facebook

"27 февраля. 12.50. Волноваха наша. Но ситуация в городе очень тяжелая. Артобстрелы не прекращаются второй день. И в эти минуты тоже готовят. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в три – пять метров", – сообщила она.

По словам Игнатченко, в городе уже несколько дней нет воды, электричества и газа. Также нет возможности завезти продукты.

"У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает. На генераторах. Но "скорые" не выезжают, потому что опасно. Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находится 11 раненых. Больница тоже пострадала – рашисты попали в здание лор-отделения. К работе готова и ГСЧС, но опять-таки, выехать не может. Город практически заблокирован российскими военными", – добавила она.

Игнатченко подчеркнула, что местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы, оперативно начать действовать.

"Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам. Сколько погибших, у меня пока нет информации", – подытожила она.