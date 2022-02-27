Киев удерживает оборону. Российских войск в столице нет – Кличко

В Киеве с 24 февраля погибли или умерли девять мирных жителей Фото: EPA

Мэр отметил, что украинские военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.

"Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп. Именно для безопасности жителей мы ввели комендантский час до завтрашнего утра. Не выходите на улицы. Выйти можно, только если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие", – говорится в сообщении.

По данным Кличко, в Киеве с 24 февраля погибли или умерли девять мирных жителей, в том числе один ребенок, четверо неизвестных и 18 военных и бойцов теробоны. Ранены 106 человек, из них 47 гражданских. Среди получивших ранение трое детей и 17-летний курсант.