Комендантский час в Киеве будет длиться все выходные

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа Фото: depositphotos.com

"Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17.00 и завершится в 8.00 28 февраля, в понедельник. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено", – говорится в сообщении.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

Все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага, подчеркнули в ведомстве.

В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.