Российская пропаганда сошла с рельсов, утверждая, что Украина создает "грязную бомбу" – Кулеба

О якобы создании "грязной бомбы" в Украине писали, в частности, "РИА Новости" и "Вести".

"Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – заявил Кулеба.

По его словам, Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению.

"Мы являемся ответственным членом ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – "ГОРДОН"), – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Российская пропаганда распространяет фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.