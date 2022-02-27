В Киеве снаряд попал в пункт захоронения радиоактивных отходов

В ГСЧС рассказали, что снаряд попал в забор предприятия, емкости все целые Фото: depositphotos.com

Ведомство получило информацию от персонала предприятия, который находится в укрытии из-за продолжающегося массового обстрела.

"Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов", – отметили в инспекции, подчеркнув, что Киев обстреливали "всеми доступными в Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения".

Пока оценить масштаб разрушений невозможно. Радиационную обстановку специалисты предприятия смогут проанализировать с помощью переносных приборов после завершения обстрелов.

По предварительным данным, угрозы населению нет.

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям "ГОРДОН" уточнили, что снаряд попал в забор предприятия.

"Здание, емкости – все целое", – рассказали в пресс-службе.