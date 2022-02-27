Российские военные обстреляли Васильков, горит нефтебаза

По данным СМИ, российские войска нанесли по нефтебазе удар крылатыми или баллистическими ракетами Фото: Радіо Свобода / Telegram

"Уважаемая васильковская община! Вы все видите сейчас, что происходит, видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках. Враг хочет уничтожить все вокруг, но ему ничего не удастся", – сказала Баласинович.

Она сообщила, что 26 февраля российские войска обстреливали объекты в Василькове, в частности аэродром, из баллистических ракет. По словам Баласинович, украинские военнослужащие удержали аэродром, но обстрелы продолжаются.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила Общественному пожар на нефтебазе в Василькове.

По словам источников "Украинской правды", российские войска нанесли по нефтебазе удар крылатыми или баллистическими ракетами.

В соцсетях публикуют видео, снятое недалеко от места происшествия. Бывший народный депутат, блогер Сергей Лещенко написал в Telegram, что зарево пожара было видно в центре Киеве.

Корреспондент "Радіо Свобода" Марьян Кушнир, который находится вблизи места взрыва, сообщил, что звук был очень громким, сказано в Telegram-канале радиостанции.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что горит нефтебаза компании KLO.

"Спасатели уже выехали на место трагедии. Скорее всего, без жертв не обошлось. Гореть будет долго. Экологический ущерб будет колоссальный", – отметил он.

Киевская городская государственная администрация призвала всех жителей города плотно закрыть окна.

"В связи с пожаром на нефтебазе в Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром", – сказано в сообщении.

Бои в Василькове продолжаются несколько дней. Как отметило "Радіо Свобода", в ночь на 26 февраля российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на автомобиле с мигалками к КПП возле города и расстреляли на нем украинских бойцов. Позже военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и бойцы теробороны обнаружили вражеский десант и обезвредили.

Во время боев за местный аэродром в ночь на 26 февраля украинские силы ПВО сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.