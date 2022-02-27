Российские военные обстреляли Васильков, горит нефтебаза

"Уважаемая васильковская община! Вы все видите сейчас, что происходит, видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крючках. Враг хочет уничтожить все вокруг, но ему ничего не удастся", – сказала Баласинович.
Она сообщила, что 26 февраля российские войска обстреливали объекты в Василькове, в частности аэродром, из баллистических ракет. По словам Баласинович, украинские военнослужащие удержали аэродром, но обстрелы продолжаются.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила Общественному пожар на нефтебазе в Василькове.
По словам источников "Украинской правды", российские войска нанесли по нефтебазе удар крылатыми или баллистическими ракетами.
В соцсетях публикуют видео, снятое недалеко от места происшествия. Бывший народный депутат, блогер Сергей Лещенко написал в Telegram, что зарево пожара было видно в центре Киеве.
Корреспондент "Радіо Свобода" Марьян Кушнир, который находится вблизи места взрыва, сообщил, что звук был очень громким, сказано в Telegram-канале радиостанции.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что горит нефтебаза компании KLO.
"Спасатели уже выехали на место трагедии. Скорее всего, без жертв не обошлось. Гореть будет долго. Экологический ущерб будет колоссальный", – отметил он.
Киевская городская государственная администрация призвала всех жителей города плотно закрыть окна.
"В связи с пожаром на нефтебазе в Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром", – сказано в сообщении.
Бои в Василькове продолжаются несколько дней. Как отметило "Радіо Свобода", в ночь на 26 февраля российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на автомобиле с мигалками к КПП возле города и расстреляли на нем украинских бойцов. Позже военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и бойцы теробороны обнаружили вражеский десант и обезвредили.
Во время боев за местный аэродром в ночь на 26 февраля украинские силы ПВО сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.