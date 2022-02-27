"Российский самолет, иди на х...й". Небо для авиакомпаний из РФ закрыли уже 19 европейских государств

"Аэрофлот" еще и под санкциями Фото: depositphotos.com

"Ведем консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора. Продолжение следует..." – сообщила пресс-служба.

Государства Европы начали закрывать для свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как президент РФ Владимир Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании.

По состоянию на вечер 26 февраля для российских авиакомпаний было закрыто небо Великобритании, Польши, Болгарии, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии и Словении.

По состоянию на 14.00 27 февраля, как пишет "Медуза", свое авиапространство для авиакомпаний из РФ закрыли уже 19 стран. Кроме вышеназванных, речь идет о Нидерландах, Дании, Исландии, Австрии и Ирландии. Издание констатирует, что попасть из России в Европу уже очень сложно.

Инфографика: meduza.io

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline, сообщила 26 февраля пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что такие действия могут побудить к миру агрессора.

"И напоследок, от всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров: "Российский самолет, иди на х...й", – резюмировал глава ведомства.