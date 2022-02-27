Самый большой в мире самолет "Мрія" будет восстановлен за средства оккупантов – "Укроборонпром"

Восстановление "Мрії" будет стоить более $3 млрд, сообщили в "Укроборонпроме" Фото: ANTONOV Company / Facеbook

"Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрія". Это произошло на аэродроме Антонов в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более $3 млрд и потребует длительного времени", – отметили в релизе.

На восстановление самолета понадобится более пяти лет.

В госконцерне добавили, что Россия целилась в "Мрію" как в символ возможностей украинской авиации, на счету самолета рекорды по перевозке максимального коммерческого груза, а также самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту... Наша задача – сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", – подчеркнули в "Укроборонпроме".

По данным ГК, самолет находился в аэропорту Гостомель на ремонте, он не успел вылететь из Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter прокомментировал ликвидацию "Мрії".

"Россия, возможно, уничтожила нашу "Мрію". Но им никогда не удастся разрушить нашу мечту о сильном, свободном и демократическом европейском государстве. Мы победим!" – заявил он.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.

"После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.