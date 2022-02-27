В результате атаки России на Гостомель мог быть уничтожен самый большой в мире самолет "Мрія" – СМИ

Ссылаясь на данные Flight Radar, издание пишет, что после 5 февраля "Мрія" находились в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала, а пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины.
"После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.
Источники СМИ предоставили снимок сожженного ангара, в котором стояла "Мрія".
В то же время пресс-служба компании "Антонов" в Facebook пишет, что пока не имеет подтвержденной информации о состоянии самолета, так ка в Гостомеле продолжаются бои. По данным компании на 24 февраля, борт был цел.
Командир экипажа "Мрії" Дмитрий Антонов призывает не верить слухам.
"По состоянию "Мрії" много слухов. Пока не будет достоверной информации, ни во что не верим", – написал он сегодня.
Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире. Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы.
РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.