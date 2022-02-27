В результате атаки России на Гостомель мог быть уничтожен самый большой в мире самолет "Мрія" – СМИ

Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт Фото: ЕРА

Ссылаясь на данные Flight Radar, издание пишет, что после 5 февраля "Мрія" находились в аэропорту Гостомеля и никуда не вылетала, а пять грузовых судов АН-124-100 "Руслан" были вывезены ранее и находятся за пределами Украины.

"После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.

Источники СМИ предоставили снимок сожженного ангара, в котором стояла "Мрія".

Сгоревший ангар. Фото: radiosvoboda.org

В то же время пресс-служба компании "Антонов" в Facebook пишет, что пока не имеет подтвержденной информации о состоянии самолета, так ка в Гостомеле продолжаются бои. По данным компании на 24 февраля, борт был цел.

Командир экипажа "Мрії" Дмитрий Антонов призывает не верить слухам.

"По состоянию "Мрії" много слухов. Пока не будет достоверной информации, ни во что не верим", – написал он сегодня.