В Украину вернулся самолет "Мрія". СМИ пишут, что на его борту находится вооружение из Дании

УНИАН пишет, что, по неофициальной информации, самолет доставил в Украину вооружение от Дании.

Информацию о доставленном "Мрією" "вооружении для ВСУ" из Дании разместило 5 февраля НВ со ссылкой на сообщение в Telegram "Укроборонпрома".

Скриншот: Укроборонпром / Telegram

Позже пост перестал отображаться, а в комментарии НВ "Укроборонпром" назвал информацию о вооружении из Дании не соответствующей действительности.

В комментарии газете Jyllands-Posten, опубликованном 30 января, премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила отправку военной техники в Украину, отметив, что "нет принципиального возражения против того, чтобы это сделать". По словам Фредериксен, "ситуация вокруг Украины представляет серьезную угрозу для Европы".