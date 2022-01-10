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На госпредприятии "Антонов" рассказали, как украинский самолет-гигант "Мрія" повредил шасси в Польше

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"Мрія" продолжит выполнение коммерческого рейса
"Мрія" продолжит выполнение коммерческого рейса
Фото: ANTONOV Company / Facebook (архив)

Самый большой самолет в мире – украинский Ан-225 "Мрія" – повредил стойку шасси во время приземления в аэропорту польского города Жешув 10 января, сообщила пресс-служба госпредприятия "Антонов" в Facebook.

О том, что из-за технической неисправности "Мрія" не может вылететь из Польши, стало известно сегодня во второй половине дня. "Антонов" решил отправить своих специалистов на другом самолете для ремонта Ан-225. 

Позже на госпредприятии рассказали детали: во время посадки в Жешуве на правой основной опоре шасси "срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет – земля". 

"Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрії". После замены болтов работоспособность воздушного судна будет полностью восстановлена. Самолет продолжит выполнение коммерческого рейса", – отметили авторы релиза. 

https://www.facebook.com/antonov.company/posts/4441954219265506

Контекст:

Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире.

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт.

Чтобы достроить вторую "Мрію", нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, самолет, аэропорт, ремонт, Ан-225 Мрія, Мрія
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