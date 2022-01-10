На госпредприятии "Антонов" рассказали, как украинский самолет-гигант "Мрія" повредил шасси в Польше

О том, что из-за технической неисправности "Мрія" не может вылететь из Польши, стало известно сегодня во второй половине дня. "Антонов" решил отправить своих специалистов на другом самолете для ремонта Ан-225.

Позже на госпредприятии рассказали детали: во время посадки в Жешуве на правой основной опоре шасси "срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет – земля".

"Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрії". После замены болтов работоспособность воздушного судна будет полностью восстановлена. Самолет продолжит выполнение коммерческого рейса", – отметили авторы релиза.