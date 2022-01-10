Повреждена стойка шасси. "Мрія" не может вылететь из Польши, "Антонов" отправит на помощь другой самолет

"Выявлена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси", – сообщили в предприятии.

Госпредприятие решило отправить на помощь "Мрії" в Польшу самолет Ан-26 со своими специалистами, которые должны осмотреть и исправить проблему и, при необходимости, проверить другие детали.

Контекст:

Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире.

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт.

Чтобы достроить вторую "Мрію", нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.