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Дизайнер McLaren из Украины представил концепткар, созданный под впечатлением от самолета Ан-225 "Мрія"

Концепткар исполнен в классе "люкс"
Концепткар исполнен в классе "люкс"
Фото: krainaauto.com

Группа энтузиастов из Украины создала электрический концепткар Kraїna 225, вдохновившись изготовленным в Украине самым грузоподъемным самолетом в мире Ан-225 "Мрія". Об этом 25 декабря сообщил в Facebook дизайнер британского производителя спортивных машин McLaren Automotive Максим Шкиндер.

"Что бы вы сказали, если бы на дорогах вашего родного города появился отечественный электрокар? [...] Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, работающими за рубежом в автомобильных и IT компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум", – написал он.

Дизайнер описал идеологию концепткара Kraїna 225 как объединение группа единомышленников "в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, который получает вдохновение в местном промышленном наследии, таком как самолеты Антонова и Государственное космическое агентство Украины в Днепре".

Шкиндер подчеркнул, что "это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты".

https://www.facebook.com/shkindermax/posts/2895666524076925

На сайте проекта указано, что Kraїna Shooting brake Coupe – это электромобиль класса "люкс".

Контекст:

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

"Мрія" существует в единственном экземпляре. Второй подобный самолет был заложен на предприятии "Антонов" в Киеве, однако его так и не достроили.

Теги: самолет, Антонов, дизайн, электромобиль, автомобиль, Мрія, дизайнер
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