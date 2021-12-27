Дизайнер McLaren из Украины представил концепткар, созданный под впечатлением от самолета Ан-225 "Мрія"

"Что бы вы сказали, если бы на дорогах вашего родного города появился отечественный электрокар? [...] Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, работающими за рубежом в автомобильных и IT компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум", – написал он.

Дизайнер описал идеологию концепткара Kraїna 225 как объединение группа единомышленников "в попытке создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, который получает вдохновение в местном промышленном наследии, таком как самолеты Антонова и Государственное космическое агентство Украины в Днепре".

Шкиндер подчеркнул, что "это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты".

На сайте проекта указано, что Kraїna Shooting brake Coupe – это электромобиль класса "люкс".