Как выглядит самолет "Мрія" изнутри – опубликованы фото

На фотографиях видно, как выглядят внутренние отсеки самолета. В частности, показано как выглядит кабина, кухня, места для сна, а также грузовой отсек. На кадрах присутствует также командир самолета, летчик Дмитрий Антонов.

Фото были сделаны в аэропорту госпредприятия "Антонов" во время установления стронгменами нового рекорда Украины: восемь украинских силачей сдвинули с места и протащили самолет на 4,3 метра за минуту 13 секунд, сообщал УНИАН.