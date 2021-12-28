Командир "Мрії" показал, как пилоты сажали самолет в Австрии в густом тумане. Видео

Приземление в аэропорту австрийского города Линц, по информации портала Avianews, произошло еще 8 декабря.

Самолет садился в густом тумане, а огни на взлетно-посадочной полосе пилоты смогли увидеть, только когда снизились до 60 метров.

"Погода – ужасная! Тот самый настоящий минимум, с которым летчик должен уметь справляться. Через объектив фотоаппарата это выглядит, наверно, еще страшнее. Но диспетчер нам подтвердила, что параметры для посадки нашего самолета соответствуют, даже немножко выше [необходимого]", – рассказал Антонов.

По словам Антонова, такие экстремальные приземления – настоящее испытание для пилотов и самолета.

"Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета – безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренировки и проверки, поэтому для нас это обычная работа", – добавил командир.

Avianews отмечает, что приземления в плохую погоду возможны, если полоса аэропорта и самолет имею необходимое оборудование, а экипаж натренирован для таких посадок. Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы самолету и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.