"Как Моисей – море". "Мрія" красиво приземлилась в Польше, прорезав туман. Видео от наблюдателей и пилота

Одну запись выложил Блажей Батуг на странице Antonov An-225 Mriya в Facebook, видео с другого ракурса опубликовал Мацей Скоп в YouTube. А командир экипажа "Мрії" Дмитрий Антонов на своем канале в YouTube показал, как это приземление выглядело из кабины пилота.

9 января самолет выполнял рейс Стамбул – Жешув. В польском городе стояла туманная погода – самолет-гигант долгое время не был виден, хотя гул шести двигателей на записях слышен хорошо. В последний момент "Мрія" предстала перед наблюдателями, разрезав туман, после чего он разошелся, показав чистое небо.

"Как Моисей – море", – написал один из комментаторов, сравнив увиденное с библейской легендой.

Во время этого приземления самолет Ан-225 "Мрія" повредил стойку шасси. На госпредприятии "Антонов" подчеркнули, что обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки "Мрії". Поврежденную деталь заменят и самолет продолжит выполнение коммерческого рейса.

Антонов рассказывал, что экстремальные приземления в густом тумане – настоящее испытание для пилотов и самолета.