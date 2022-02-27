"Подлили во все отверстия, чтобы никогда ничего не глохло". В Харьковской области оккупанты пришли за соляркой в полицию

Генпрокурор опубликовала фотографии солдат и документы одного из них Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли", – написала она.

Венедиктова опубликовала фотографии солдат и документы одного из них, это Константин Чуклин 1995 года рождения.