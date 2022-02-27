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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский бизнесмен Фридман высказался против войны РФ с Украиной

Фридман родился во Львове в 1964 году
Фридман родился во Львове в 1964 году
Фото: ЕРА

Российский бизнесмен Михаил Фридман в письме к сотрудникам инвестиционного холдинга LetterOne, который находится в Лондоне, высказался против войны РФ с Украиной. Об этом 27 февраля написала Financial Times.

Письмо было разослано 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и расцениваю текущий конфликт как трагедию для них обоих", – отметил бизнесмен.

По его словам, это не политическое заявление, а мнение бизнесмена, ответственного за тысячи сотрудников в России и Украине.

Фридман 27 февраля подтвердил российской редакции Forbes, что написал письмо коллегам, в котором высказал мнение о происходящем. 

"Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне", – сказал бизнесмен.

Фридман родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Он является основателем и главой наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" и занимает 11-е место в списке российских богачей по версии Forbes, состояние Фридмана оценивается в $15,5 млрд.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска 27 февраля также выступил против войны и призвал к переговорам.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украин Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы

РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

Теги: Россия, Львов, Украина, Лондон, Михаил Фридман, вторжение, война России против Украины, трагедия
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