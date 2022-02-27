"Этот ад нужно остановить". Украинцев призывают подписывать петицию к странам – членам НАТО

В петиции идет речь о том, что украинский народ просит членов Альянса закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и такую поддержку, как это было сделано, например, в Израиле.

"Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты. Этот ад нужно остановить", – сказано в сообщении.

Подписать петицию можно здесь. Сейчас собрано 363 256 подписей, всего для начала рассмотрения нужно собрать 1 млн подписей.