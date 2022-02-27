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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Этот ад нужно остановить". Украинцев призывают подписывать петицию к странам – членам НАТО

Украинский народ просит членов Альянса закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО
Украинский народ просит членов Альянса закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО
Фото: depositphotos.com

Украинцев призывают подписать петицию к странам – членам НАТО, которые могут помочь остановить полномасштабную войну, начатую Россией. Призыв и ссылка на петицию опубликованы в Telegram-канале президентской партии "Слуга народа".

В петиции идет речь о том, что украинский народ просит членов Альянса закрыть воздушное пространство над Украиной, ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и такую поддержку, как это было сделано, например, в Израиле.

"Гибнут люди, разрушается инфраструктура и важные стратегические объекты. Этот ад нужно остановить", – сказано в сообщении.

Подписать петицию можно здесь. Сейчас собрано 363 256 подписей, всего для начала рассмотрения нужно собрать 1 млн подписей.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

Теги: НАТО, петиция, российская агрессия, война России против Украины, Слуга народа
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