Румыния объявила, что поможет Украине боеприпасами, военной амуницией, топливом, медикаментами

"Правительство Румынии приняло решение, что после того, как первый транш медикаментов и медицинского оборудования, подаренных нашей страной, уже прибыл в Украину, сегодня будет отправлен второй транш помощи на общую сумму €3 млн, состоящий из топлива, бронежилетов, касок, боеприпасов и военной техники, продуктов питания, воды и медикаментов", – сказал он.

Спикер правительства отметил, что власти Румынии готовы также принять в своих медучреждениях раненых украинцев.

Кэрбунару подчеркнул, что эти меры стали реакцией на ситуацию, вызванную российской военной агрессией в Украине.

По его данным, после начала вторжения РФ в Украину на румынскую территорию въехало 47 тыс. украинцев, из которых почти 23 тыс. уже покинули Румынию.

В Генштабе Вооруженных сил Украины уже приветствовали решение румынских властей.

"Вооруженные силы Украины благодарны народу, президенту, парламенту, правительству, министерству обороны и вооруженным силам Румынии за военную помощь и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ включительно с Крымом", – заявили в ВСУ.

26 февраля стало известно о предоставлении сражающейся с Россией Украине оружия из Чехии, Германии, Нидерландов, Франции, Эстонии, Бельгии.