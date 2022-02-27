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Румыния объявила, что поможет Украине боеприпасами, военной амуницией, топливом, медикаментами

Румыния поддержала Украину в борьбе против России
Румыния поддержала Украину в борьбе против России
Фото: pixabay.com

Власти Румынии приняли решение оказать Украине, воюющей против российских оккупантов, помощь оборонного характера. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Дан Кэрбунару, информирует сайт правительства.

"Правительство Румынии приняло решение, что после того, как первый транш медикаментов и медицинского оборудования, подаренных нашей страной, уже прибыл в Украину, сегодня будет отправлен второй транш помощи на общую сумму €3 млн, состоящий из топлива, бронежилетов, касок, боеприпасов и военной техники, продуктов питания, воды и медикаментов", – сказал он.

Спикер правительства отметил, что власти Румынии готовы также принять в своих медучреждениях раненых украинцев.

Кэрбунару подчеркнул, что эти меры стали реакцией на ситуацию, вызванную российской военной агрессией в Украине.

По его данным, после начала вторжения РФ в Украину на румынскую территорию въехало 47 тыс. украинцев, из которых почти 23 тыс. уже покинули Румынию.

В Генштабе Вооруженных сил Украины уже приветствовали решение румынских властей.

"Вооруженные силы Украины благодарны народу, президенту, парламенту, правительству, министерству обороны и вооруженным силам Румынии за военную помощь и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ включительно с Крымом", – заявили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/260579752921777

26 февраля стало известно о предоставлении сражающейся с Россией Украине оружия из ЧехииГерманииНидерландовФранцииЭстонии, Бельгии.

Теги: Россия, Украина, Румыния, оружие, медицина, война, правительство, Вооруженные силы Украины, продукты, агрессия, раненые, бронежилеты, боеприпасы, вторжение, ВСУ, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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