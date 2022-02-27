Премьер-министр Израиля поговорил с Путиным об Украине

Беннет предложил посредничество в переговорах между Украиной и Россией, пишут СМИ Фото: ЕРА

В релизе не приводили деталей разговора, сказано только, что темой беседы была Украина.

Сайт Кремля пишет, что разговор состоялся по инициативе Беннета и что премьер-министр Израиля предложил Путину посредничество "в целях приостановки военных действий".

По информации израильской газеты The Times of Israel, переговоры Беннета и Путина состоялись сегодня около полудня. Источники издания в Израиле говорят, что Путин заявил Беннету о готовности к переговорам.

Беннет сказал, что Израиль готов оказать любую возможную помощь в сближении сторон, учитывая его уникальные отношения с обеими странами, пишет издание. Это его первый разговор с Путиным с начала вторжения РФ в Украину.

25 февраля Беннет говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о войне, которую ведет Россия против Украины, сообщала пресс-служба премьер-министра Израиля. В релизе говорится о поддержке Израилем Украины, но не упоминается о посредничестве в переговорах. По данным The Times of Israel, Беннет говорил об этом с Зеленским.