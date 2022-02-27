Российские танки, которых искали украинские военные, проехали Макаров и пытаются попасть в Киев. ВСУ призвали украинцев уничтожать вражескую технику

В МВД Украины сообщали 27 февраля о российской технике, которая движется в сторону Киева со специальной задачей Фото: EPA

О передвижении российской колонны, в которой очень много танков, сообщили также жители села Андреевка (Макаровский район).

Через полчаса за ней последовала вторая группа танков, обозначенных буквой V, о которых предупреждали украинские силовики.

Отмечается, что жители села Андреевка находятся в подвалах.

По словам местных жителей, на 14.00 колонна из 15 танков, 25 БТР, 15 "Уралов" с людьми стояла в Макарове. Другие очевидцы рассказали, что российские танки стали между Макаровым и Гавронщиной. Вторая часть "пошла через Макаров на житомирскую трассу, ищут выход на Киев".

В МВД Украины сообщали 27 февраля о российской технике, которая движется в сторону Киева со специальной задачей.

"Это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей… Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает местонахождение этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам или по возможности не разрешить ее дальнейшее перемещение" – сказано в сообщении.

ВСУ призвали украинцев уничтожать вражескую технику или сообщать о ее передвижении. В частности, в целях недопущения продвижения врага по территории Украины, сделать все необходимое, чтобы не прошла колонна бензовозов – блокировать дороги, валить деревья, жечь лес. Подробная инструкция опубликована в Facebook Сухопутных войск ВСУ 26 февраля.