Шахтеры ДТЭК продолжают добычу для обеспечения украинских ТЭС углем – Тимченко

Все ТЭС ДТЭК продолжают работу, кроме подвергшейся вражеским обстрелам Луганской ТЭС, отметили в компании Фото: fbc.ua

"Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы. Склады станций снабжены достаточными запасами угля. На сегодняшний день это 510 тыс. тонн. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию", – сообщил глава компании.

Все ТЭС ДТЭК продолжают работу, кроме подвергшейся вражеским обстрелам Луганской ТЭС, отметили в компании.

"В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 – находится в резерве и готов нести нагрузку по команде диспетчера. Все теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в Счастье", – сообщили в ДТЭК.

Ремонтные бригады в координации с Вооруженными силами Украины максимально оперативно восстанавливают поврежденные в результате обстрелов линии электропередачи. Возобновлено электроснабжение 32 населенных пунктов в Киевской, Донецкой областях.

"Группа ДТЭК со стороны европейских партнеров получает регулярные предложения в поддержку производственной деятельности компании и конкретных сотрудников, которым в условиях войны необходима помощь. Поддержка международного сообщества сегодня необходима и дает силы и уверенность. Вместе мы сильнее", – заявил Тимченко.