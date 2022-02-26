ТЭС и шахты продолжают работать. В ДТЕК сообщили, что поддерживают бесперебойность украинской энергосистемы

Склады станций ДТЭК снабжены достаточными запасами угля, также обеспечивается его подвоз, сообщили в компании Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

"ТЭС и шахты "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией. В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 – находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт", – говорится в релизе.

Все ТЭС компании, кроме Луганской, которая была выведена из строя из-за обстрела, работают.

"Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы. Работа машиностроительных предприятий Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла. Склады станций снабжены достаточными запасами угля. На сегодняшний день это 510 тыс. тонн. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию. Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжают работать удаленно. На предприятиях находятся только критически необходимые для их функционирования сотрудники", – сообщили в компании и подчеркнули, что заботятся о безопасности сотрудников.