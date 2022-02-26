ТЭС и шахты продолжают работать. В ДТЕК сообщили, что поддерживают бесперебойность украинской энергосистемы

"ТЭС и шахты "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией. В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго", 21 – находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт", – говорится в релизе.
Все ТЭС компании, кроме Луганской, которая была выведена из строя из-за обстрела, работают.
"Все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать уголь для поддержки украинской энергосистемы. Работа машиностроительных предприятий Corum Group приостановлена, поскольку это не критично необходимо для обеспечения производственного цикла. Склады станций снабжены достаточными запасами угля. На сегодняшний день это 510 тыс. тонн. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем, учитывая ситуацию. Энергетики и антикризисные штабы работают в режиме 24/7. Для обеспечения безопасности энергетиков максимальное количество работников продолжают работать удаленно. На предприятиях находятся только критически необходимые для их функционирования сотрудники", – сообщили в компании и подчеркнули, что заботятся о безопасности сотрудников.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном. 26 февраля в Офисе президента сообщили: ситуация контролируемая по всей стране.
С начала нового вторжения и по состоянию на утро субботы, 26 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили 14 самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, более 500 бронемашин, 15 пушек и один ЗРК "Бук-1", а также около 3,5 тыс. оккупантов.