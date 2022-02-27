Украина призвала крупнейшие криптобиржи к блокированию криптоактивов россиян – Венедиктова

"Сегодня я подписала письма-обращения к 16 крупнейшим популярным криптобиржам мира. Призвала их присоединиться к активной реакции на российскую военную агрессию против нашего государства и блокировать финансовые операции в/из Российской Федерации от и к российским гражданам. Ведь это довольно простой и доступный способ, который используется как для обеспечения проведения агрессии, так и для сокрытия активов лицами, которые эту агрессию проводят", – пояснила она.

Она отметила, что мировое и европейское сообщества поддерживают Украину, ввели санкции в отношении РФ.

"В настоящее время проводится блокировка банковских трансакций РФ. Но одним из способов перевода средств остаются криптовалюта и цифровые токены. Цель нашего призыва к биржам проста – чтобы системы обращения криптовалют не использовались оккупантом для финансирования и содействия дальнейшей военной агрессии", – заявила генпрокурор.

Венедиктова 26 февраля сообщила, что США готовы отправить в Украину команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.