Клиентам российских банков, попавших под санкции, отключили Apple Pay и Google Pay

"До свидания, смартфон, здравствуй, пластик. А там и до нала недалеко, обменники, черный рынок – вот это все. Пора вспоминать", – написал он.

Медведев также опубликовал скриншот сообщения от ВТБ о блокировке сервисов: "Сервисы Apple/Google/Samsung Pay недоступны. Все операции можно совершать только c использованием пластиковой карты", – сказано в уведомлении банка.

О том, что все подсанкционные российские банки отключат от Apple Pay и Google Pay, накануне сообщил центробанк России.

"Клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Открытия"), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay", – заявили в ВТБ.