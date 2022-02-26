Клиентам российских банков, попавших под санкции, отключили Apple Pay и Google Pay

"До свидания, смартфон, здравствуй, пластик. А там и до нала недалеко, обменники, черный рынок – вот это все. Пора вспоминать", – написал он.
Медведев также опубликовал скриншот сообщения от ВТБ о блокировке сервисов: "Сервисы Apple/Google/Samsung Pay недоступны. Все операции можно совершать только c использованием пластиковой карты", – сказано в уведомлении банка.
О том, что все подсанкционные российские банки отключат от Apple Pay и Google Pay, накануне сообщил центробанк России.
"Клиенты банков, попавших под санкции (банков группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Открытия"), не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay", – заявили в ВТБ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным ОП и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.