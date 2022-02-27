Западные страны официально анонсировали отключение российских банков от SWIFT и санкции против центробанка РФ

"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты осуждаем войну Путина и нападение на суверенное государство и народ Украины. Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по противодействию вторжению России. Война России представляет собой нападение на основополагающие международные правила и нормы, которые действовали после Второй мировой войны и которые мы обязуемся защищать. Мы привлечем Россию к ответственности и коллективно обеспечим, чтобы эта война была стратегическим провалом для Путина", – говорится в заявлении.

В ближайшие дни подписанты заявления обязались "обеспечить удаление отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT".

"Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на глобальном уровне. Во-вторых, мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые помешают центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать влияние наших санкций. В-третьих, мы обязуемся действовать против людей и учреждений, которые способствуют войне в Украине и вредной деятельности российского правительства", – сказано в коммюнике.

В качестве таких мер называется ограничение выдачи так называемых золотых паспортов, которые "позволят богатым россиянам, связанным с российским правительством, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам".

"В-четвертых, мы обязуемся создать на следующей неделе трансатлантическую целевую группу, которая обеспечит эффективное осуществление наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов санкционированных лиц и компаний, которые действуют в наших юрисдикциях", – подчеркивается в заявлении. – "Наконец, мы активизируем и будем координировать борьбу с дезинформацией и другими формами гибридной войны. Мы стоим с украинским народом в эти темные времена. Кроме мер, о которых мы объявляем сегодня, мы готовы предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину".