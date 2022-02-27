Западные страны официально анонсировали отключение российских банков от SWIFT и санкции против центробанка РФ

"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты осуждаем войну Путина и нападение на суверенное государство и народ Украины. Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по противодействию вторжению России. Война России представляет собой нападение на основополагающие международные правила и нормы, которые действовали после Второй мировой войны и которые мы обязуемся защищать. Мы привлечем Россию к ответственности и коллективно обеспечим, чтобы эта война была стратегическим провалом для Путина", – говорится в заявлении.
В ближайшие дни подписанты заявления обязались "обеспечить удаление отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT".
"Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на глобальном уровне. Во-вторых, мы обязуемся ввести ограничительные меры, которые помешают центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать влияние наших санкций. В-третьих, мы обязуемся действовать против людей и учреждений, которые способствуют войне в Украине и вредной деятельности российского правительства", – сказано в коммюнике.
В качестве таких мер называется ограничение выдачи так называемых золотых паспортов, которые "позволят богатым россиянам, связанным с российским правительством, стать гражданами наших стран и получить доступ к нашим финансовым системам".
"В-четвертых, мы обязуемся создать на следующей неделе трансатлантическую целевую группу, которая обеспечит эффективное осуществление наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов санкционированных лиц и компаний, которые действуют в наших юрисдикциях", – подчеркивается в заявлении. – "Наконец, мы активизируем и будем координировать борьбу с дезинформацией и другими формами гибридной войны. Мы стоим с украинским народом в эти темные времена. Кроме мер, о которых мы объявляем сегодня, мы готовы предпринять дальнейшие шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.
Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.