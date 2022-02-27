Киев продолжает держать оборону, ситуация контролируемая – Кличко

"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", – сказал Кличко.
Он напомнил, что для безопасности киевлянам не следует выходить на улицы без надобности, а только следовать в укрытие.
Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины. Россия убивает украинцев по всей Украине! В Киеве с начала атаки, с 24 февраля, погибли или умерли девять мирных жителей, в том числе один ребенок. четверо неизвестных и 18 военных и бойцов теробороны. Ранены 106 человек. Из них 47 – гражданские. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант", – сказал лидер партии УДАР.
Он сообщил, что в столице создают гуманитарный штаб для помощи киевлянам.
"В целом ситуация в городе сейчас контролируется. Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт не ездит. Метро – тоже. Подземные станции метро работают как укрытие для людей. Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время обнародуем контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь", – пояснил он.
Кличко поблагодарил всех, кто прилагает усилия для победы над врагом.
"Военные, полиция и Нацгвардия, тероборона и добробаты защищают город. Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял. Итого мы выстоим! Понимаем, что победа будет, но будет только в борьбе! Будет победа, потому что с нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость! С нами Украина! Слава Украине! И слава каждому, кто неравнодушен, кто защищает Родину", – отметил мэр Киева.
Также он сообщил, что больницы столицы работают в режиме военного времени и принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят "скорые".
"На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови. Наибольшая потребность – в донорах с отрицательным резусом. Прошу всех, кто может, приобщиться и стать донором. По окончании комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах по улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12", – сказал лидер партии УДАР.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.