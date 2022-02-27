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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев продолжает держать оборону, ситуация контролируемая – Кличко

Виталий Кличко: В Киеве создают гуманитарный штаб для помощи жителям города
Виталий Кличко: В Киеве создают гуманитарный штаб для помощи жителям города
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Ситуация в Киеве контролируется, оборона продолжается, а городские власти создают гуманитарный штаб для помощи жителям города. Об этом лидер партии УДАР, мэр столицы Виталий Кличко заявил во время срочного брифинга 27 февраля. Видео он выложил на официальной странице Facebook.

"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", – сказал Кличко.

Он напомнил, что для безопасности киевлянам не следует выходить на улицы без надобности, а только следовать в укрытие.

Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины. Россия убивает украинцев по всей Украине! В Киеве с начала атаки, с 24 февраля, погибли или умерли девять мирных жителей, в том числе один ребенок. четверо неизвестных и 18 военных и бойцов теробороны. Ранены 106 человек. Из них 47 – гражданские. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант", – сказал лидер партии УДАР.

Он сообщил, что в столице создают гуманитарный штаб для помощи киевлянам.

"В целом ситуация в городе сейчас контролируется. Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт не ездит. Метро – тоже. Подземные станции метро работают как укрытие для людей. Киев создает гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам. Сейчас мы прорабатываем логистику. И в ближайшее время обнародуем контакты для сбора помощи и волонтеров. А также информацию о том, куда обращаться тем, кому нужна помощь", – пояснил он.

Кличко поблагодарил всех, кто прилагает усилия для победы над врагом.

"Военные, полиция и Нацгвардия, тероборона и добробаты защищают город. Я благодарен всем киевлянам, бизнесу, которые хотят или уже согласились помочь чем могут в этой ситуации, чтобы Киев выстоял. Итого мы выстоим! Понимаем, что победа будет, но будет только в борьбе! Будет победа, потому что с нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость! С нами Украина! Слава Украине! И слава каждому, кто неравнодушен, кто защищает Родину", – отметил мэр Киева.

Также он сообщил, что больницы столицы работают в режиме военного времени и принимают как тех, кто сам обращается за экстренной помощью, так и тех, кого привозят "скорые".

"На сегодняшний день центры переливания крови снабжены компонентами крови. Наибольшая потребность – в донорах с отрицательным резусом. Прошу всех, кто может, приобщиться и стать донором. По окончании комендантского часа кровь для раненых можно сдать в центрах по улице Петра Запорожца, 26 и улице Максима Берлинского, 12", – сказал лидер партии УДАР.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/470552818043715/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

Теги: Киев, Виталий Кличко, российская агрессия, война России против Украины
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