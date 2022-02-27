Украинское приложение Reface запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине

По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире и 2 млн в России получили уведомления от Reface с реальными кадрами российского вторжения в Украину Фото: depositphotos.com

"Украинский стартап, приложение Reface, запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине. Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на сообщение, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину. Призываем и другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину и при возможности противодействовать врагу. Преодолеть агрессора – наша общая миссия", – говорится в сообщении.

По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире получили такие уведомления от Reface и 2 млн – в России. Распространение продолжается. Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом "Stand with Ukraine! Stop the war!" и хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.