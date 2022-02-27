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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинское приложение Reface запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине

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По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире и 2 млн в России получили уведомления от Reface с реальными кадрами российского вторжения в Украину
По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире и 2 млн в России получили уведомления от Reface с реальными кадрами российского вторжения в Украину
Фото: depositphotos.com

Украинский стартап Reface начал рассылать российским пользователям уведомления с реальными кадрами российского вторжения в Украину и призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Минцифры призывает и других украинских и мировых разработчиков противодействовать российским агрессорам, сообщил официальный Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Украинский стартап, приложение Reface, запустил акцию на 200 млн пользователей, чтобы те узнали правду о войне России в Украине. Компания начала рассылать российским пользователям извещения с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на сообщение, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину. Призываем и другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину и при возможности противодействовать врагу. Преодолеть агрессора – наша общая миссия", – говорится в сообщении.

По информации Минцифры, уже более 9 млн пользователей в мире получили такие уведомления от Reface и 2 млн – в России. Распространение продолжается. Также Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом "Stand with Ukraine! Stop the war!" и хештегом #StandWithUkraine к каждому видео.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, приложение, хештег, Минцифры
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