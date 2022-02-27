Бывших украинских военных освобождают из-под стражи, они идут защищать страну

Он подчеркнул, что по поводу большинства выйти из заключения для защиты Украины этот вопрос еще согласовывается, учитываются боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.
На боевые задачи уже отправился осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин, ему разрешили взять в подразделение около 10 человек, их он выбрал среди осужденных.
Также освобожден на время войны и несет службу бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, он был осужден за убийство гражданского.
Заявление на участие в боевых действиях написали бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко, вопрос по ним еще решается.
"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", – рассказал Синюк.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.