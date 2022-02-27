Бывших украинских военных освобождают из-под стражи, они идут защищать страну

Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране, рассказали в Офисе генпрокурора Фото: minjust.official / Facebook

Он подчеркнул, что по поводу большинства выйти из заключения для защиты Украины этот вопрос еще согласовывается, учитываются боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

На боевые задачи уже отправился осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин, ему разрешили взять в подразделение около 10 человек, их он выбрал среди осужденных.

Также освобожден на время войны и несет службу бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, он был осужден за убийство гражданского.

Заявление на участие в боевых действиях написали бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко, вопрос по ним еще решается.

"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", – рассказал Синюк.