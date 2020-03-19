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ПРОИСШЕСТВИЯ

Верховный Суд оставил в силе приговор военному, зарезавшему человека на остановке в Киеве

В феврале 2018 года военнослужащий Дмитрий Балабуха после конфликта на остановке общественного транспорта в Киеве убил шеф-повара одного из одесских ресторанов Руслана Юрченко. Балабуху приговорили к девяти годам лишения свободы, апелляционный суд сократил срок наказания до восьми лет. Кассационную жалобу защитников ветерана АТО Верховный Суд не удовлетворил.

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Балабухе не удалось добиться смягчения приговора
Балабухе не удалось добиться смягчения приговора
Фото: hromadske.ua

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил кассационную жалобу защиты бывшего военнослужащего, осужденного за убийство мужчины на остановке общественного транспорта у станции метро "Черниговская" в Киеве. Решение было принято 10 марта, полный текст постановления обнародован 16 марта, сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Как информирует hromadske, защита осужденного ветерана АТО Дмитрия Балабухи просила вернуть дело в суд первой инстанции для изменения квалификации преступления с умышленного убийства на убийство в состоянии душевного волнения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Прокуратура просила оставить в силе действующий приговор – восемь лет лишения свободы.

Балабуха в комментарии hromadske говорил, что надеется на смягчение приговора. Он отметил, что потерпевший Руслан Юрченко во время конфликта на остановке ударил его в голову. "Именно противоправные действия потерпевшего довели меня до того состояния. После того как он меня избил, я почти ничего не помнил. Возможно, это как-то связано с моими боевыми травмами", – сказал ветеран.

10 февраля 2018 года в Киеве военнослужащий-контрактник Балабуха убил шеф-повара одного из одесских ресторанов Юрченко, сделавшего ему замечание в очереди на маршрутку. После стычки военный зашел в магазин, купил нож, подошел к Юрченко и зарезал его на глазах у десятков людей.

19 сентября 2018 года Деснянский суд Киева приговорил Балабуху к девяти годам заключения. Апелляционный суд 26 февраля 2019 года сократил срок наказания до восьми лет.

Теги: Киев, убийство, Дмитрий Балабуха, ветеран
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