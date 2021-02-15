Фигуранта дела Гандзюк Торбина приговорили и по делу о массовых беспорядках

В Цюрупинском райсуде Херсонской области доказали причастность ветерана АТО Сергея Торбина к массовым беспорядкам возле здания Олешковского райсовета в 2018 году. Летом 2019 года Торбина отправили в тюрьму за убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Ветерана АТО Сергея Торбина, которого летом 2019 года суд в Днепропетровске приговорил к лишению свободы за убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, 9 февраля 2021 года Цюрупинский райсуд Херсонской области признал виновным в причастности к массовым беспорядкам в 2018 году.

Приговор опубликован в Едином государственном реестре судебных решений. Фамилия Торбина в документе не указана, но обстоятельства дела свидетельствуют именно о нем. Эту информацию подтвердил и "Судебный репортер".

В решении суда речь идет о событиях возле Алешковского райсовета (до 2016 года район назывался Цюрупинским) 4 мая 2018 года.

Согласно материалам дела, по указанию в том числе Торбина к зданию райсовета, депутаты которого рассматривали вопрос о выражении недоверия главе райадминистрации, прибыли не менее 50 человек. Они заблокировали вход в здание для желающих попасть на сессию. Произошли столкновения с пострадавшими.

Торбин указан как организатор массовых беспорядков.

В приговоре сказано, что Торбин "агрессивно умышленно толкнул лицо, которое пыталось попасть в помещение райсовета, в область грудной клетки и нанес один удар кулаком правой руки по туловищу в область правого плеча. После этого ...продолжил наносить руками и ногами по голове и туловищу другим лицам, которые намеревались попасть в помещение".

Суд приговорил Торбина к пяти годам лишения свободы. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Приговор по делу Гандзюк Торбину и четырем другим фигурантам зачитали в июне 2019 года.