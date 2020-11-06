"У себя на заборе позволите такое делать?" Во Львове "с забора госучреждения" соскребли мурал, посвященный Екатерине Гандзюк

Один из мужчин, занимавшихся стиранием мурала с изображением херсонской активистки Екатерины Гандзюк, мотивировал уничтожение рисунка тем, что стены забора госучреждения должны иметь "соответственно какой-то цвет".

Мурал пробыл на стене меньше двух недель Фото: suspilne.media

5 ноября во Льове на улице Замковой возле мемориала Небесной сотне неизвестные мужчины лопатами соскребли мурал, посвященный памяти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Общественное".

Когда корреспондент подошел к ним и спросил, почему мурал стирают, один из мужчин ответил:

"Скажите, вы дома у себя на заборе позволите такое делать? Это забор государственного учреждения, где должен быть соответственно какой-то цвет. Это благоустройство города".

Мужчина не уточнил, кто поручил уничтожить мурал. Как отмечает "Общественное", на этой улице расположены Музей Шептицкого и корпус Львовского государственного университета внутренних дел.

Видео общения журналиста с мужчинами обнародовала в Faacebook львовская активистка Мелани Подоляк.

Рисунок нанесли на стену 24 октября, а 4 ноября, в день второй годовщины после смерти Гандзюк, к нему приходили со свечами и цветами чтобы почтить память активистки, отмечает "Громадське Радіо".

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а его бывшего помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Фигурант дела Игорь Павловский, приговоренный к двум годам лишения свободы за сокрытие преступления, 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.