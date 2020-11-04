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Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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Отсутствие Гандзюк нельзя заполнить, как бы мы ни пытались. Катю у нас забрали. И чем дальше, тем больше это чувствуется

Страшно было 31 июля, в день, когда Катю облили кислотой.

4 ноября, в день, когда Кати не стало, уже страшно не было. Вместе с болью и непониманием "Ну как так?! Этого не может быть! Она не может умереть!" появилось совершенно новое ощущение неотвратимости какого-то внутреннего изменения, обреченности на действие – действовать, что бы там ни было. И мы действуем. Добиваемся справедливости в деле Кати, защищаем других активистов, заставляем других людей что-то делать...

Иногда уже нет ни сил, ни желания, иногда захлебываешься в разочарованиях во всех и во всем. Но эта программа, заложенная где-то глубоко в подсознании тогда, 4 ноября 2018 года, заставляет вставать и что-то делать.

За эти два года в жизни миллионов людей Кати стало больше, чем было до этого. В жизни тех, кто Катю знал, ее теперь катастрофически мало. Потому Катю невозможно заменить воспоминаниями или борьбой. Ее не хватает во всем. В поддержке. В шутках. В острых реакциях.

И я даже не могу себе представить, какая пропасть образовалось в сердцах близких ей людей. Это что-то необъятное...

Катино отсутствие нельзя заполнить, как бы мы ни пытались. И сколько бы мы ни повторяли "Катя жива, пока мы помним и боремся" – это лишь самообман. Катю у нас забрали. И чем дальше, тем больше это чувствуется.

Кати нет. Но есть те, на кого она надеялась. И мы можем хоть немного оправдать ее надежды. Быть лучше, солидарнее, организованнее, критичнее...

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Херсон, убийство, волонтер, активист, Ольга Решетилова, Екатерина Гандзюк
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