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Дело Гандзюк. Суд признал Павловского виновным в сокрытии преступления и вынес приговор

Фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского Приморский райсуд Одессы приговорил к двум годам лишения свободы, а затем освободил от отбывания срока.

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Павловский останется в СИЗО
Павловский останется в СИЗО
Фото: hromadske.ua

16 октября Приморский райсуд Одессы вынес приговор Игорю Павловскому, фигуранту дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Судья Дмитрий Осик объявил, что Павловский признан виновным в сокрытии преступления, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

Из-за того, что Павловский пошел на сделку со следствием, его освободили от отбывания этого срока и назначили испытательный срок длительностью один год.

Watchers.Media в Facebook пишет, что Павловский останется в СИЗО, потому что фигурирует еще в одном уголовном производстве, оно связано с херсонской преступной группировкой, следствие относительно которой еще продолжается.

В ходе слушаний Павловский попросил прощения у отца Екатерины Гандзюк.

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/171982064550703

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а его бывшего помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Павловский 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Теги: Одесса, убийство, СИЗО, следствие, приговор, активист, сделка, Екатерина Гандзюк, судья, суд, Игорь Павловский (дело Гандзюк)
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