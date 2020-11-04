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Два года со дня смерти Гандзюк. Западные дипломаты призывают привлечь виновных к ответственности

О необходимости наказания виновных в гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк заявили, в частности, дипломаты из Евросоюза, США, Великобритании и Канады.

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Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года
Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года
Фото: Олег Слабоспицький / Facebook

Западные дипломаты 4 ноября, во вторую годовщину со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, призывают привлечь к ответственности виновных в ее убийстве.

В частности, в представительстве ЕС в Украине подчеркнули, что общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности по всей стране.

"Два года прошло со дня смерти Екатерины Гандзюк. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Безопасная среда для общественных активистов в Украине должна быть обеспечена по всей стране", – говорится в сообщении.

С аналогичным призывом выступило посольство США в Украине.

"Сегодня мы вспоминаем преданность, волю и незаурядное мужество Екатерины Гандзюк, общественной активистки и борца с коррупцией, которая умерла два года назад в этот день от повреждений, полученных при нападении на нее с использованием кислоты. Мы присоединяемся к тем, кто призывает власти привлечь к ответственности как исполнителей, так и заказчиков нападения", – отметили в посольстве.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158482044791936

О необходимости наказания виновных в гибели активистки также заявили дипломаты из Великобритании и Канады.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а его бывшего помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Фигурант дела Игорь Павловский, приговоренный к двум годам лишения свободы за сокрытие преступления, 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Теги: США, Украина, Великобритания, Канада, убийство, нападение, активист, Евросоюз, Екатерина Гандзюк
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