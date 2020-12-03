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Фигуранта дела Гандзюк Павловского выпустили из-под стражи

Игоря Павловского, которого в октябре суд признал виновным в сокрытии убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, освободили из СИЗО в связи с истечением срока действия меры пресечения.

Павловский был в СИЗО, так как фигурирует еще в одном уголовном производстве, которое связано с херсонской преступной группировкой
Павловский был в СИЗО, так как  фигурирует еще в одном уголовном производстве, которое связано с херсонской преступной группировкой
Фото: graty.me

Игоря Павловского, которого в октябре суд признал виновным в сокрытии убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, выпустили из СИЗО. 

Об этом его адвокат Владимир Сергет сообщил в комментарии hromadske.

В рамках дела об убийстве Гандзюк Павловский пошел на сделку со следствием, его приговорили к двум годам лишения свободы, но освободили от отбывания этого срока и назначили испытательный срок длительностью один год.

В СИЗО Павловский находился, так как  фигурирует еще в одном уголовном производстве, оно связано с херсонской преступной группировкой, следствие относительно которой еще продолжается.

По словам адвоката, Павловского выпустили в связи с истечением срока действия меры пресечения: он должен был находиться в СИЗО до 24 ноября, но прокуратура не ходатайствовала о продлении срока ареста. 

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а его бывшего помощника Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 18 октября.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Павловский 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Теги: СИЗО, арест, расследование, Екатерина Гандзюк, Игорь Павловский (дело Гандзюк)
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