Бульвар Шоубиз
 
27 февраля, 2022
 
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"Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду". Верка Сердючка с мамой призвали российских оккупантов покинуть Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верка Сердючка: Помогайте армии, помогайте теробороне и друг другу!
Верка Сердючка: Помогайте армии, помогайте теробороне и друг другу!
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки, и актриса Инна Белоконь, играющая роль ее мамы, показали российским оккупантам, которые 24 февраля по приказу президента страны-агрессора РФ Владимира Путина напали на Украину, средний палец. Соответствующее фото размещено на странице артистов.

"Геть! Геть! Геть! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте теробороне и друг другу!" – призвали артисты на украинском языке.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей1,1 тыс. получили ранения. 

Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Минобороны на 27 февраля, погибли около 4,3 тыс. российских оккупантов, уничтожены самолеты, вертолеты, десятки танков, сотни боевых бронированных машин, пушки, ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Теги: Россия, Украина, война, Андрей Данилко, территориальная оборона, российская агрессия, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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