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27 января, 2022
 
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"Батько наш – Бандера". Верка Сердючка поддержала флешмоб. Видео

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Андрей Данилко спел отрывок популярной песни "Батько наш Бандера"
Андрей Данилко спел отрывок популярной песни "Батько наш Бандера"
Скриншот: UAportal / Youtube

Украинский шоумен и исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, поддержал всеукраинский песенный флешмоб "Батько наш – Бандера", исполнив популярную песню "Батько наш Бандера". Об этом сообщает 21 января пресс-служба "Дизель Студио".

Певец прервал свое выступление на "Дизель Шоу" после того, как девочка принесла на сцену цветы участникам выступления. Данилко обнял ребенка и спел одну строку из песни "Батько наш Бандера". При этом ему помогли бэк-вокалисты, а зрители поддержали аплодисментами.

ВИДЕО
Видео: UAportal / Youtube
Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.

В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.

Флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого выкладывают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб

Теги: Степан Бандера, флешмоб, Андрей Данилко, Верка Сердючка, певец, Дизель Шоу, песня
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