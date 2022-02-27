ЕС профинансирует поставку летального оружия в Украину

"Мы усиливаем нашу поддержку Украины. Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку оружия и техники в страну, подвергшуюся нападению. Мы также усиливаем наши санкции против Кремля", – отметила она.

Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.

"Снято табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время", – сказал он.