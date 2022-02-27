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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мариуполя Бойченко сообщил, что бизнес помогает укрепить позиции ВСУ и Нацгвардии в Мариуполе

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Вадим Бойченко: Мы твердо стоим на рубежах нашей родины и не отдали ни одного метра нашей земли
Вадим Бойченко: Мы твердо стоим на рубежах нашей родины и не отдали ни одного метра нашей земли
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мариуполь надежно защищен, на позициях стоят ВСУ и Нацгвардия, солдаты и офицеры мотивированы и готовы оберегать город, сообщил мэр Вадим Бойченко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бизнес объединился ради спасения Мариуполя – местные металлургические предприятия обеспечивают вооруженные силы топливом и продуктами питания.

"Предприятия "Метинвест" делают все возможное, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию топливом, едой и всем необходимым для защиты города. Мы твердо стоим на рубежах нашей родины и не отдали ни одного метра нашей земли. Благодарю всех солдат и офицеров – вы наши герои, мы все вас любим и кланяемся в ноги вашим матерям", – сообщил Бойченко в своем видеообращении.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.

26 февраля российские оккупанты дважды – около 15.00 и около 18.00 – обстреляли Сартану. В общей сложности погибло, по данным властей Мариуполя, восемь мирных жителей, еще 15 получили ранения.

Теги: Россия, бизнес, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Метинвест, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко
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