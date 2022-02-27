Житомир обстреляли с территории Беларуси

"По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились или это у белорусских приспешников россиян такие "веские" аргументы?" – сказано в сообщении.

Сейчас в районе реки Припять на границе Украины и Беларуси проходят переговоры украинской и российской делегаций. Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".