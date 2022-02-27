Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну

"Господин gрезидент. Мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идет сейчас на территории Украины. Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одним из этих явлений война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию. Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров", – говорится в письме.

В публикации Telegram-канала отмечается, что письмо уже подписали более 250 человек, среди которых российский комик Александр Долгополов, азербайджанский комик Идрак Мирзализаде, белорусский комик Слава Комиссаренко, российский комик армянского происхождения Артур Чапарян, российский комик Вера Котельникова, российский комик Денис Чужой, российский комик Надя Джабраилова, российский комик Соня Медовщикова и российский комик Михаил Шац.