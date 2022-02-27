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27 февраля, 2022
 
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Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну

Михаил Шац и Слава Комиссаренко подписали открытое письмо, требуя, чтобы президент РФ прекратил войну
Михаил Шац и Слава Комиссаренко подписали открытое письмо, требуя, чтобы президент РФ прекратил войну
Фото: mikhailshats / Instagram, slavakomissarenko/ Instagram

Более 250 российских комиков написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, призвав остановить военные действия на территории Украины. Об этом 27 февраля сообщил Telegram-канал "Медуза – LIVE" и опубликовал текст письма.

"Господин gрезидент. Мы всем сообществом комиков выступаем против войны, которая идет сейчас на территории Украины. Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одним из этих явлений война. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию. Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров", – говорится в письме.

В публикации Telegram-канала отмечается, что письмо уже подписали более 250 человек, среди которых российский комик Александр Долгополов, азербайджанский комик Идрак Мирзализаде, белорусский комик Слава Комиссаренко, российский комик армянского происхождения Артур Чапарян, российский комик Вера Котельникова, российский комик Денис Чужой, российский комик Надя Джабраилова, российский комик Соня Медовщикова и российский комик Михаил Шац.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Теги: война, захват, агрессия, призыв, вторжение, демилитаризация, президент, Михаил Шац, комик Александр Долгополов, комик, письмо, Идрак Мирзализаде
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